Андрей Шевченко запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола
Несколько встреч в Киеве и Львове
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images
Андрей Шевченко встретится с руководителями областных ассоциаций футбола для обсуждения проблем, сообщает Sport.ua.
Как говорится в источнике, Андрей Шевченко запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола, чтобы познакомить их со своей предвыборной программой, и обсудить наболевшие вопросы, требующие немедленного решения.
Напомним, Андрей Шевченко - единственный кандидат на должность президента УАФ. Выборы состоятся в конце января.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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