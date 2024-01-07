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Андрей Шевченко запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола

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Несколько встреч в Киеве и Львове

Андрей Шевченко запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images

Новина українською

Андрей Шевченко встретится с руководителями областных ассоциаций футбола для обсуждения проблем, сообщает Sport.ua.

Как говорится в источнике, Андрей Шевченко запланировал встречи с руководителями областных ассоциаций футбола, чтобы познакомить их со своей предвыборной программой, и обсудить наболевшие вопросы, требующие немедленного решения.

Напомним, Андрей Шевченко - единственный кандидат на должность президента УАФ. Выборы состоятся в конце января.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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