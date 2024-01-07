"Я считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас у меня грузинский паспорт": Цитаишвили рассказал, почему сменил паспорт

Полузащитник "Динамо Киев" Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за "Динамо Батуми" рассказал для NV почему решил поменять паспорт:

"Ну у меня была эта цель в голове и мои близкие знали об этом. В тот момент я находился в Украине и у меня был украинский паспорт. А почему у меня был украинский паспорт? До этого же у меня был паспорт грузинский. Но я от него отказался. Потому что для академии Динамо Киев мне нужен был украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта попасть в первую команду Динамо Киев, поэтому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины. Это уже потом по факту, когда годы шли - меня вызывали в молодежные сборные Украины, так как я выделялся. Мне приходилось играть за эти сборные. Я не говорю, что я этого не хотел. Я хотел помочь, потому что считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас приехал с грузинским паспортом, потому что такая мечта - сыграть за сборную Грузии. Если кто-то говорит о том, что меня не вызвали в сборную Украины и я сменил паспорт - то это не так", — приводит слова Цитаишвили NV.

Напомним, в текущем сезоне Георгий Цитаишвили сыграл 17 матчей из которых забил 4 гола.