  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Я считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас у меня грузинский паспорт": Цитаишвили рассказал, почему сменил паспорт
В тренде

"Я считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас у меня грузинский паспорт": Цитаишвили рассказал, почему сменил паспорт

Общие новости

Сделал паспорт для академии Динамо Киев

"Я считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас у меня грузинский паспорт": Цитаишвили рассказал, почему сменил паспорт

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Динамо Киев" Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за "Динамо Батуми" рассказал для NV почему решил поменять паспорт:

"Ну у меня была эта цель в голове и мои близкие знали об этом. В тот момент я находился в Украине и у меня был украинский паспорт. А почему у меня был украинский паспорт? До этого же у меня был паспорт грузинский. Но я от него отказался. Потому что для академии Динамо Киев мне нужен был украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта попасть в первую команду Динамо Киев, поэтому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины. Это уже потом по факту, когда годы шли - меня вызывали в молодежные сборные Украины, так как я выделялся. Мне приходилось играть за эти сборные. Я не говорю, что я этого не хотел. Я хотел помочь, потому что считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас приехал с грузинским паспортом, потому что такая мечта - сыграть за сборную Грузии. Если кто-то говорит о том, что меня не вызвали в сборную Украины и я сменил паспорт - то это не так", — приводит слова Цитаишвили NV.

Напомним, в текущем сезоне Георгий Цитаишвили сыграл 17 матчей из которых забил 4 гола.

По теме
yellow-arrow
Украинская призер Олимпиады 2020 возобновила профессиональную карьеру
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук снова удивляет поклонников сексуальными фото
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Бё и команда побеждают в эстафете, Украина стала 13-й
Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 14:20
давай возвращайся в Одессу в ЧО
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 14:20
давай возвращайся в Одессу в ЧО
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости