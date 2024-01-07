Украинцы узнали свою сетку квалификации на Australian Open

Украинские теннисисты узнали своих первых соперников в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024. За основную сетку соревнований будут бороться 6 представителей нашего государства.

У мужчин Илья Марченко (АТР №220) в 1/2 квалификации будет стартовать против Нермана Фатича (АТР №217). Виталий Сачко (АТР №169) сыграет против казаха Дениса Евсеева (АТР №190).

У девушек Даяна Ястремская (WTA №98) будет играть первый матч квалификации против хорватки Леи Башкович (WTA №223). Дарья Снигур (WTA №136) будет стартовать против австрийки Сини Краус (WTA №199). Катарина Завацкая (WTA №174) вступит в бой матчем против представительницы Франции Армони Тан (WTA №231). Юлия Стародубцева (WTA №157) будет играть против Мартины Капурри Таборди (WTA №153).

По мировому рейтингу участие в основной сетке обеспечили себе Элина Свитолина (WTA №25), Ангелина Калинина (WTA №27), Марта Костюк (WTA №38) и Леся Цуренко (WTA №32).