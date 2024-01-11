Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Причина такого решения неизвестна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидеры сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Пидручный сообщил, что отправится на подготовку в Обертиллиах, соответственно пропустит и следующий этап Кубка мира в Антхольце.
"Непростой день для нашей команды. Результатом в эстафете недоволен никто. Самое главное сейчас - проанализировать ошибки и исправить их.
Для меня это была единственная гонка в Рупольдинге. Далее отправляюсь на подготовку к главным соревнованиям сезона в Обертиллиах", — написал Пидручный на своей странице в Instagram.
Как сообщает Суспильне Спорт, вместе с Пидручным в Обертиллиах отправился и Артем Прима.
Теперь на этапе Кубка мира в Рупольдинге осталось пять биатлонистов: Антон Дудченко, Денис Насико, Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.
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