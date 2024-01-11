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Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Причина такого решения неизвестна

Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидеры сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Пидручный сообщил, что отправится на подготовку в Обертиллиах, соответственно пропустит и следующий этап Кубка мира в Антхольце.

"Непростой день для нашей команды. Результатом в эстафете недоволен никто. Самое главное сейчас - проанализировать ошибки и исправить их.

Для меня это была единственная гонка в Рупольдинге. Далее отправляюсь на подготовку к главным соревнованиям сезона в Обертиллиах", — написал Пидручный на своей странице в Instagram.

Как сообщает Суспильне Спорт, вместе с Пидручным в Обертиллиах отправился и Артем Прима.

Теперь на этапе Кубка мира в Рупольдинге осталось пять биатлонистов: Антон Дудченко, Денис Насико, Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.

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Артем Прима Дмитрий Пидручный
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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