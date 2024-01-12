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Артему Милевскому - 39 лет: что вы знаете об экс-форварде Динамо и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

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Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры нападающего в комментариях

Артему Милевскому - 39 лет: что вы знаете об экс-форварде Динамо и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

12 января исполняется 39 лет бывшему форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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Kostyacat (Харків)
12.01.2024 в 09:55
Знаю, что на самом деле ему 41))))
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Комментарии 1
Kostyacat (Харків)
12.01.2024 в 09:55
Знаю, что на самом деле ему 41))))
Ответить
0
0

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