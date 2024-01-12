Артему Милевскому - 39 лет: что вы знаете об экс-форварде Динамо и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры нападающего в комментариях
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
12 января исполняется 39 лет бывшему форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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Kostyacat (Харків)
12.01.2024 в 09:55
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