Святослав Михайлюк набрал 9 очков в матче с Милуоки Бакс
Для баскетболиста этот матч стал самым результативным
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Сегодня, 12 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата состоялось четыре матча.
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В одном из них "Милуоки Бакс" принимал "Бостон Селтикс". Победу одержали хозяева встречи. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке 17:21 минут. За это время он набрал девять очков, забросив 1 из 2 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 1 из 2 штрафных бросков. Также Святослав отметился 1 подбором, 1 перехватом и 1 передачей.
Все результаты игрового дня НБА 11 января:
"Кливленд Кавальерс" — "Бруклин Нетс" — 111:102;
"Милуоки Бакс" — "Бостон Селтикс" — 135:102;
"Оклахома-Сити Тандер" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 139:77;
"Даллас Маверикс" — "Нью-Йорк Никс" — 128:124;
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Финикс Санз" —;
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