Украина назвала состав женской команды на этапе Кубка мира в Антхольце
Одна новая биатлонистка
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на шестой этап Кубка мира сезона 2023/2024 в итальянском Антхольце.
В качестве первой запасной тренерский штаб задействует новую биатлонистку Александру Меркушину.
Состав женской сборной Украины:
Основные: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос
Запасные: Александра Меркушина, Елена Городная
Отметим, что этап в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. После этого этапа с 4 по 18 февраля состоится чемпионат мира в чешском Новое Место.
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