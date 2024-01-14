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Украина назвала состав женской команды на этапе Кубка мира в Антхольце

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Одна новая биатлонистка

Украина назвала состав женской команды на этапе Кубка мира в Антхольце

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на шестой этап Кубка мира сезона 2023/2024 в итальянском Антхольце.

В качестве первой запасной тренерский штаб задействует новую биатлонистку Александру Меркушину.

Состав женской сборной Украины:

Основные: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос

Запасные: Александра Меркушина, Елена Городная

Отметим, что этап в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. После этого этапа с 4 по 18 февраля состоится чемпионат мира в чешском Новое Место.

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