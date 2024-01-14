"Она - такой же участник": Хацкевич - о соучастии Беларуси в войне

Бывший тренер "Динамо Киев" Александр Хацвекич в интервью на ютуб-канале "жизнь-малина" прокомментировал свое гражданство.

Сколько раз Вам предлагали украинский паспорт?

Мне и сейчас его предлагают также сделать. Только мы, белорусы, знаем, какие проблемы могут быть с белорусским паспортом в Европе, когда ты не можешь спокойно жить и работать.

Когда вам впервые предложили украинский паспорт?

Наверное, в 2000 году было, может, в 2001. Не помню. Белькевич начал заниматься. Почему-то он хотел поменять паспорт. Начал эту процедуру. Он мне также предложил этот вариант. Но я говорил ему, что не вижу смысла.

Также Хацкевич в интервью заявил, что Беларусь должна платить репарации Украине после окончания войны.

Она такой же участник, соучастник. За то, что предоставила свою территорию.

Напомним, Александр Хацкевич работает в Польше советником-консультантом любительского клуба "Скра 1921".