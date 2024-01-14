"Она - такой же участник": Хацкевич - о соучастии Беларуси в войне
Бывший тренер Динамо Киев поделился мыслями относительно Беларуси
Фото: shakhtar.com
Бывший тренер "Динамо Киев" Александр Хацвекич в интервью на ютуб-канале "жизнь-малина" прокомментировал свое гражданство.
Сколько раз Вам предлагали украинский паспорт?
Мне и сейчас его предлагают также сделать. Только мы, белорусы, знаем, какие проблемы могут быть с белорусским паспортом в Европе, когда ты не можешь спокойно жить и работать.
Когда вам впервые предложили украинский паспорт?
Наверное, в 2000 году было, может, в 2001. Не помню. Белькевич начал заниматься. Почему-то он хотел поменять паспорт. Начал эту процедуру. Он мне также предложил этот вариант. Но я говорил ему, что не вижу смысла.
Также Хацкевич в интервью заявил, что Беларусь должна платить репарации Украине после окончания войны.
Она такой же участник, соучастник. За то, что предоставила свою территорию.
Напомним, Александр Хацкевич работает в Польше советником-консультантом любительского клуба "Скра 1921".
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