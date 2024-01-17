Марта Костюк добыла волевую победу и вышла в третий круг Australian Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде соревнований она обыграла Елізе Мертенс из Бельгии.

Australian Open - 2024. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Елізе Мертенс (Бельгия) 5:7, 6:1, 7:6

Матч продлился 2 часа и 56 минут. За это время украинка сделала 3 эйса, 11 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейкпоинтов.

Это уже не первая встреча теннисисток. Ранее украинка потерпела в Индиан-Уэллсе в марте 2022 года. Украинка четвертый раз в карьере сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Следующая соперница Марты Костюк определится в матче Мария Саккари (Греция) - Элина Аванесян.