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Поклонница Лукашенко. Известно, с кем Леся Цуренко сыграет в третьем круге Australian Open-2024

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Принципиальная соперница

Поклонница Лукашенко. Известно, с кем Леся Цуренко сыграет в третьем круге Australian Open-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леся Цуренко во второй раз в своей карьере прошла в 1/16-ю финала открытого чемпионата Австралии. Во втором круге турнира украинка в двух сетах победила представительницу Испании Ребеку Масарову.

В третьем круге Цуренко предстоит сыграть против второй сеяной, представительницы Беларуси, играющей под нейтральным флагом, Ариной Соболенко. Эта теннисистка известна своим молчаливым согласием на агрессию России и Беларуси против Украины. Также известно, что она является сторонницей политики Александра Лукашенко.

Матч между Лесей Цуренко и Ариной Соболенко запланирован на шестой игровой день Australian Open-2024. Соперницы выйдут на корт в субботу, девятнадцатого января.

Добавим, что другая представительница Украины в 1/16-ой финала Марта Костюк также сыграет против представительницы страны-агрессора Элины Аванесян.

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Леся Цуренко Арина Соболенко Australian Open-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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