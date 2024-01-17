Поклонница Лукашенко. Известно, с кем Леся Цуренко сыграет в третьем круге Australian Open-2024
Принципиальная соперница
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко во второй раз в своей карьере прошла в 1/16-ю финала открытого чемпионата Австралии. Во втором круге турнира украинка в двух сетах победила представительницу Испании Ребеку Масарову.
В третьем круге Цуренко предстоит сыграть против второй сеяной, представительницы Беларуси, играющей под нейтральным флагом, Ариной Соболенко. Эта теннисистка известна своим молчаливым согласием на агрессию России и Беларуси против Украины. Также известно, что она является сторонницей политики Александра Лукашенко.
Матч между Лесей Цуренко и Ариной Соболенко запланирован на шестой игровой день Australian Open-2024. Соперницы выйдут на корт в субботу, девятнадцатого января.
Добавим, что другая представительница Украины в 1/16-ой финала Марта Костюк также сыграет против представительницы страны-агрессора Элины Аванесян.
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