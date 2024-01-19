Леся Цуренко не выиграла ни одного гейма у второй ракетки мира
Украинка завершила выступление на АО-2024
Фото: Getty Images
В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. Это первый в сезоне турнир из серии Большого шлема. В третий круг пробились сразу четыре украинки, одной из которых была Леся Цуренко.
Ей пришлось сыграть со второй сеяной белоруской Ариной Соболенко, которая известна своим молчаливым согласием на агрессию против Украины, а также приверженностью к политике Лукашенко. Украинка не смогла навязать белоруске хотя бы какой-то борьбы – разгромное поражение в двух сетах 0:6 и 0:6.
Australian Open-2024. Третий круг
/Арина Соболенко (2) - Леся Цуренко (28, Украина) 2:0 (6:0, 6:0, 6:0)
Отметим, что после матча Леся Цуренко не пожала сопернице руку.
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