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Марта Костюк проигнорировала рукопожатие с россиянкой после волевой победы на АО-2024

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Закономерный жест от украинки

Марта Костюк проигнорировала рукопожатие с россиянкой после волевой победы на АО-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк в напряженном матче победила Элину Аванесян и впервые в своей истории вышла в четвертый круг Australian Open. В то же время это повторение личного рекорда Костюк на турнирах серии Большого шлема.

После победы в третьем круге, которая далась украинке в трех сетах, Костюк не пожала руку Элине Аванесян. Украинка приветствовала и поблагодарила за работу судью на вышке, а вот традиционное рукопожатие с соперницей проигнорировала.

Марта Костюк проигнорировала рукопожатие с россиянкой после волевой победы на АО-2024 - изображение 1

Марта Костюк проигнорировала рукопожатие с россиянкой после волевой победы на АО-2024 - изображение 2

Отметим, что Элина Аванесян представляет страну-агрессора Россию. На Australian Open-2024 они выступала без флага и национальности в профиле – как нейтральная.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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