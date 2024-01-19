Марта Костюк проигнорировала рукопожатие с россиянкой после волевой победы на АО-2024
Закономерный жест от украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк в напряженном матче победила Элину Аванесян и впервые в своей истории вышла в четвертый круг Australian Open. В то же время это повторение личного рекорда Костюк на турнирах серии Большого шлема.
После победы в третьем круге, которая далась украинке в трех сетах, Костюк не пожала руку Элине Аванесян. Украинка приветствовала и поблагодарила за работу судью на вышке, а вот традиционное рукопожатие с соперницей проигнорировала.
Отметим, что Элина Аванесян представляет страну-агрессора Россию. На Australian Open-2024 они выступала без флага и национальности в профиле – как нейтральная.
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