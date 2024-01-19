Соболенко высказалась о нежелании Леси Цуренко пожать ей руку после матча АО-2024

В третьем круге открытого чемпионата Австралии, который сейчас проходит в Мельбурне, украинка Леся Цуренко не смогла навязать борьбу одной из лидеров мирового рейтинга Арине Соболенко.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

UA-Футбол уже сообщал о том, что после матча украинка отказалась пожимать руку белоруске, которая известна своим молчаливым согласием относительно агрессии к Украине, а также симпатиями к политике Лукашенко. После матча Соболенко прокомментировала этот инцидент.

- Каково ваше отношение к тому, что ваша соперница не пожала вам руки после матча? - Ну, эта ситуация происходит уже давно в Туре, поэтому я понимаю и уважаю позицию каждого. Она вела себя довольно уважительно. Она сказала: "Отличная игра". Она не пожала мне руки, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю, - сказала Соболенко.

Отметим, что сегодня, 19-го января, другая украинка Марта Костюк прошла в четвертый круг АО-2024.