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Соболенко высказалась о нежелании Леси Цуренко пожать ей руку после матча АО-2024

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Белоруска победила вчистую

Соболенко высказалась о нежелании Леси Цуренко пожать ей руку после матча АО-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В третьем круге открытого чемпионата Австралии, который сейчас проходит в Мельбурне, украинка Леся Цуренко не смогла навязать борьбу одной из лидеров мирового рейтинга Арине Соболенко.

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UA-Футбол уже сообщал о том, что после матча украинка отказалась пожимать руку белоруске, которая известна своим молчаливым согласием относительно агрессии к Украине, а также симпатиями к политике Лукашенко. После матча Соболенко прокомментировала этот инцидент.

- Каково ваше отношение к тому, что ваша соперница не пожала вам руки после матча?

- Ну, эта ситуация происходит уже давно в Туре, поэтому я понимаю и уважаю позицию каждого. Она вела себя довольно уважительно. Она сказала: "Отличная игра". Она не пожала мне руки, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю, - сказала Соболенко.

Отметим, что сегодня, 19-го января, другая украинка Марта Костюк прошла в четвертый круг АО-2024.

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Опубликовал: Игорь Семйон
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