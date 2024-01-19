Украинская теннисистка рассказала, что получает негативную реакцию на публикации о войне

Украинская теннисистка, участница открытого чемпионата Австралии 2024 рассказала о своей социальной миссии. Спортсменка сделала это в интервью после поражения от второй сеяной белоруски Арины Соболенко.

- В прошлом году был организован большой сбор средств для Украины и этому уделяли много внимания. Очевидно, что ситуация в вашей стране не улучшилась, но нет ли ощущения, что люди как бы стали забывать о происходящем?

- Да, люди не хотят говорить о войне, не хотят слышать плохие новости. Я получаю много негативных сообщений в социальных сетях, что людей раздражает, когда я что-то публикую на эту тему. Но знаете, как я уже сказала, это очень сложно объяснить, если вы не чувствуете того, что чувствую я и другие украинцы.

С помощью ленты на моей футболке я хочу напомнить людям, что война все еще продолжается, и наши люди все еще борются. Вы знаете, что часть территории нашей страны оккупирована, но кажется, что все уже устали слушать об этом. Но, к сожалению, это все еще продолжается. Это часть моей жизни и жизни других украинцев. И мы должны говорить об этом. Мы должны напоминать людям об Украине и, конечно, обо всех других войнах, которые продолжаются сейчас по всему миру, о том, как это несправедливо, и, конечно, я бы хотела, чтобы все войны прекратились, особенно в моей стране, но я думаю, что для этого надо приложить усилия всего мира.

Знаете, из-за того, что в моей стране идёт война, я чувствую, что многие вещи, которые были так важны для меня, больше не важны, как, например, теннисный матч. Сейчас меня действительно не волнует, с каким счетом закончится мой матч. Меня больше волнует то, что я могу быть здесь и напоминать миру о том, что война продолжается. Мне важно, что я могу заработать немного денег, могу пожертвовать их и помочь другим людям. Моя цель также состоит в том, чтобы показать миру свою позицию, что я думаю, что тем, что мы не жмем руки россиянам и белорусам, мы показываем, что они не должны участвовать в турнирах во время активной войны. Так что да, у меня появились новые цели в жизни. Я не чувствую, что теннисный матч важен, - сказала Цуренко.

Отметим, что Леся Цуренко после поражения от Соболенко в третьем круге АО-2024 отказалась пожать руку сопернице. Белоруска впоследствии это прокомментировала.