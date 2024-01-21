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Олег Лужный станет вице-президентом УАФ – источник

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Команда Андрея Шевченко

Олег Лужный станет вице-президентом УАФ – источник

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

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Бывший футболист киевского "Динамо", лондонского "Арсенала" и сборной Украины Олег Лужный станет вице-президентом Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Источник отмечает, что такой шаг является "Львовской квотой вице-президентов УАФ".

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Андрей Шевченко является единственным официальным кандидатом на пост главы отечественной ассоциации футбола. Следующего президента изберут 25 января на внеочередном Конгрессе УАФ.

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Андрей Шевченко Олег Лужный УАФ
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Источник:
Динамо Київ Inside
Опубликовал: Максим Кучер
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