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US Open удалил пост с российским флагом Тимофеевой

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Прекрасная реакция на затык

US Open удалил пост с российским флагом Тимофеевой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба US Open отреагировала на скандал с российским флагом Марии Тимофеевой (WTA №170).

Напомним, что после победы украинки Марты Костюк (WTA №37) в поединке 1/8 финала Australian Open-2024 над россиянкой, официальные аккаунты US Open в Твиттер и Instagram опубликовали результаты этой встречи, а напротив представительницы страны-агрессора разместили российский триколор.

Наша теннисистка мгновенно отреагировала на инцидент, опубликовав на своей странице в Instagram соответствующий пост, а сообщество болельщиков в комментариях начало задавать логические вопросы о невозможности публикаций официальной рашистской тряпки в WTA-туре.

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После обретения резонанса US Open удалили соответствующие публикации, однако извинений и объяснений не опубликовали.

Напомним, что завтра Свитолина и Ястремская сыграют свои матчи 1/8 финала АО-2024.

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