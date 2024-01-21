US Open удалил пост с российским флагом Тимофеевой
Прекрасная реакция на затык
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба US Open отреагировала на скандал с российским флагом Марии Тимофеевой (WTA №170).
Напомним, что после
Наша теннисистка мгновенно
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
После обретения резонанса US Open удалили соответствующие публикации, однако извинений и объяснений не опубликовали.
Напомним, что завтра Свитолина и Ястремская
Популярное сейчас
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Костюк разгромила россиянку Тимофееву и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024
- Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января
- Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО