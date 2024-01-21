Кубок мира 2023/2024. Симон выигрывает масс старт Антхольца, Джима – лучшая среди украинок
Результаты женского масс старта
Сегодня, 21 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась женская гонка с массовым стартом.
Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Франции Жулия Симон, серебро у ее соотечественницы Лу Жанмоно, а ТОП-3 замкнула швейцарка Лена Хеки-Гросс.
Что касается украинок, лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с 1 промахом и медленной скоростью по дистанции финишировала в итоге на 13 месте.
Кубок мира 2023/2024. Антхольц
Масс старт
Женщины
1. Жулия Симон (0+0+1+0)
2. Лу Жанмоно (0+0+0+0) (+8,9)
3. Лена Хеки-Гросс (0+0+1+0) (+20,7)
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13. Юлия Джима (0+0+1+0) (+1.19,6)
15. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) (+1.33,4)
23. Ирина Петренко (0+0+2+0) (+3.02,4)
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