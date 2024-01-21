Александрия победила в первом матче на сборах в Турции
Играли с болгарским клубом
Фото: Олександрія
Сегодня, 21-го января, "Александрия" сыграла первый контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции. Со счетом 2:1 украинцы победили самую титулованную болгарскую команду - "Левски".
За "Александрию" отличились Андрей Кулаков и Денис Костышин.
Товарищеский матч. 21 января
Александрия (Украина) - Левски (Болгария) - 2:1
Голы: Кулаков 42, Костышин 62 - Рикардиньо 39
Александрия (1-ый тайм): Никита Шевченко, Сергей Логинов, Мигель Кампос, Данил Скорко (Ярослав Базаев 28), Евгений Смирный, Кирилл Сигеев, Родион Плакса, Артем Кулаковский, Джевани, Артем Шулянский, Андрей Кулаков
Александрия (2-ой тайм): Георгий Ермаков, Богдан Билошевский, Роман Савченко, Александр Мартынюк, Юрий Копина, Даниил Ващенко, Денис Шостак, Николай Михайленко, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Владислав Погорелый
Запасные: Виктор Долгий, Иван Калюжный, Богдан Кобзарь
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