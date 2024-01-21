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Александрия победила в первом матче на сборах в Турции

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Играли с болгарским клубом

Александрия победила в первом матче на сборах в Турции

Фото: Олександрія

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Сегодня, 21-го января, "Александрия" сыграла первый контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции. Со счетом 2:1 украинцы победили самую титулованную болгарскую команду - "Левски".

За "Александрию" отличились Андрей Кулаков и Денис Костышин.

Товарищеский матч. 21 января

Александрия (Украина) - Левски (Болгария) - 2:1

Голы: Кулаков 42, Костышин 62 - Рикардиньо 39

Александрия (1-ый тайм): Никита Шевченко, Сергей Логинов, Мигель Кампос, Данил Скорко (Ярослав Базаев 28), Евгений Смирный, Кирилл Сигеев, Родион Плакса, Артем Кулаковский, Джевани, Артем Шулянский, Андрей Кулаков

Александрия (2-ой тайм): Георгий Ермаков, Богдан Билошевский, Роман Савченко, Александр Мартынюк, Юрий Копина, Даниил Ващенко, Денис Шостак, Николай Михайленко, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Владислав Погорелый

Запасные: Виктор Долгий, Иван Калюжный, Богдан Кобзарь

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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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