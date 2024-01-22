Попытка номер два. Сегодня Шахтер должен сыграть первый спарринг на зимних сборах
Вчера горнякам не удалось провести матч
Фото: Шахтар
В понедельник, 22-го января, донецкий "Шахтер" планирует провести первый спарринг на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. "Горняки" находятся в Турции и договорились о контрольной игре с "Пьюником". Начало – в 14:30.
Примечательно, что это будет вторая попытка "Шахтера". Накануне у донецкого клуба была договоренность с "Лудогорцем" о спарринге в Турции, но он не состоялся из-за плохих погодных условий.
Отметим, что среди украинских клубов больше всего спаррингов пока провел "Черноморец". Также уже играли "Ворскла", "Кривбасс", "Минай", "Рух".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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