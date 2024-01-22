  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Попытка номер два. Сегодня Шахтер должен сыграть первый спарринг на зимних сборах
В тренде

Попытка номер два. Сегодня Шахтер должен сыграть первый спарринг на зимних сборах

Общие новости

Вчера горнякам не удалось провести матч

Попытка номер два. Сегодня Шахтер должен сыграть первый спарринг на зимних сборах

Фото: Шахтар

Новина українською

В понедельник, 22-го января, донецкий "Шахтер" планирует провести первый спарринг на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. "Горняки" находятся в Турции и договорились о контрольной игре с "Пьюником". Начало – в 14:30.

Примечательно, что это будет вторая попытка "Шахтера". Накануне у донецкого клуба была договоренность с "Лудогорцем" о спарринге в Турции, но он не состоялся из-за плохих погодных условий.

Отметим, что среди украинских клубов больше всего спаррингов пока провел "Черноморец". Также уже играли "Ворскла", "Кривбасс", "Минай", "Рух".

Таблица контрольных матчей клубов УПЛ - ЗДЕСЬ >>>

По теме
yellow-arrow
В Киев прибыл Премьер-министр Польши Дональд Туск
yellow-arrow
Ястремская оставила эмоционально-патриотическое послание после исторической победы на Australian Open
yellow-arrow
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
Шахтер (Донецк) Пюник (Ереван)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости