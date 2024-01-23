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Марта Костюк покидает Australian Open-2024. Украинка в борьбе уступила Кори Гауфф

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Поражение в трех сетах

Марта Костюк покидает Australian Open-2024. Украинка в борьбе уступила Кори Гауфф

фото - Getty Images

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Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в полуфинал открытого чемпионата Австралии 2024. Украинка в трех сетах уступила одной из фавориток турнира американке Кори Гауфф.

Счет матча - 2:1 в пользу американки (7:6; 6:7, 6:2). Марте удалось затянуть четвертую сеяную в вязкую борьбу. В первом сете украинка взяла две подачи соперницы и повела 5:1, но Гауфф оформила невероятный камбэк, выиграв после этого пять геймов подряд, но при этом не сумев подать на сет при счете 6:5. Дело дошло до тай-брейка, где нервы оказались крепче у американки.

Во второй партии уже Костюк проигрывала 3:5, но смогла ответить сопернице той же монетой – два подряд выигранных гейма, возвращение в борьбу и удачная игра на тай-брейке.

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В третьем сете важным стал первый гейм, в котором Марта отыграла три брейк-поинта, но все же отдала свою подачу. Дело дошло до очень обидных 0:5, но украинка смогла уйти с корта с высоко поднятой головой – 2:6 в третьей партии. 6:7, 7:6, 2:6 в целом.

Australian Open-2024. Четвертьфинал
Кори Гауфф (4, США) - Марта Костюк (Украина) 2:1 (7:6; 6:7; 6:2)

Матч длился три часа и семь минут. Марта Костюк провела лучший в своей карьере турнир серии Грэндслем.

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Марта Костюк Кори Гауфф Australian Open-2024
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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