Даяна Ястремская - Чжэн Циньвэнь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Australian Open-2024
Даяна Ястремская - Чжэн Циньвэнь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.01.2024 ⋇ Тенис онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исторический поход Даяны Ястремской на нынешнем открытом чемпионате Австралии продолжается. Украинка, которая впервые в своей карьере забралась так высоко, сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь за право получить место в финале.
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Ястремская – не фаворитка, но ей как квалифаерке к этому статусу не привыкать. Матч 1/2-й финала Australian Open-2024 состоится на центральном корте в четверг, 25-го января, не раньше 12:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.
Australian Open-2024. Полуфинал
Даяна Ястремская - Чжэн Циньвэнь
Видеотрансляция - Eurosport 1
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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