Даяна Ястремская - Чжэн Циньвэнь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Australian Open-2024

Исторический поход Даяны Ястремской на нынешнем открытом чемпионате Австралии продолжается. Украинка, которая впервые в своей карьере забралась так высоко, сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь за право получить место в финале.

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Ястремская – не фаворитка, но ей как квалифаерке к этому статусу не привыкать. Матч 1/2-й финала Australian Open-2024 состоится на центральном корте в четверг, 25-го января, не раньше 12:00 по Киеву. Смотреть можно на Eurosport.

Australian Open-2024. Полуфинал

Даяна Ястремская - Чжэн Циньвэнь

Видеотрансляция - Eurosport 1