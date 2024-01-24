Брезно-Осрбли. Александра Меркушина показала лучшее время среди украинок в индивидуальной гонке

Индивидуальной гонкой завершился первый соревновательный день Евро-2024 по биатлону в Брезно-Осрбли среди женщин. Участие в соревнованиях приняли четыре украинки.

Первой к финишу из украинок добралась Любовь Кипяченкова. Биатлонистка стартовала с пяти закрытых мишеней "лежке", а затем допустила пять промахов по сумме и в итоге была за пределами топ-60.

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Анна Кривонос получила две минуты штрафа и попала в топ-30. Еще две украинки, Елена Городна и Александра Меркушина, бежали в девятом стартовом десятке и безошибочно отработали на первом огневом рубеже. После трех огневых рубежей Меркушина показала лучшее время среди украинок - 18-е место, а Городна заняла 49-ю строчку в финишном протоколе.

Дебютную личную победу на чемпионатах Европы одержала норвежка Марен Киркейде.

Евро-2024. Женская индивидуальная гонка

1. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+0+0+0) 41:26.2 минуты

2. Алина Стремоус (Молдова, 0+0+0+0+0) +46.5

3. Эма Капустова (Словакия, 0+0+0+0+0) +59.1

4. Ида Лиен (Норвегия, 1+0+0+0+2) +2:03.4

5. Марион Визензартер (Германия, 0+0+1+0) +2:04.8

6. Анни Линд (Швеция, 0+0+0+0+0) +2:10.4

...

18. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+0+0) +3:14.3

26. Анна Кривонос (Украина, 0+1+0+1) +3:55.0

49. Елена Городна (Украина, 0+1+0+3) +6:34.2

61. Любовь Кипяченкова (Украина, 0+1+1+3) +7:47.0