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Прометей вышел в плей-офф Еврокубка. Еще есть шанс даже на 4-е место группы

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Украинский клуб сумел выйти в следующий раунд благодаря победе Вулвз над Венецией

Прометей вышел в плей-офф Еврокубка. Еще есть шанс даже на 4-е место группы

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Выездная победа литовских "Вулвз" над "Венецией" (75:57) выбила итальянскую команду из борьбы за топ-6.

Это означает, что "Прометей", который сейчас имеет результат 9-7, точно не опустится ниже шестого места по итогам регулярного чемпионата Еврокубка и гарантированно примет участие в плей-офф (в этом году туда выходит только шесть команд из каждой группы).

Таким образом следующий матч Еврокубка между "Прометеем" и "Венецией" уже не будет игрой за возможность стать шестой командой группы А. "Титаны" даже сохраняют шансы на четвертое место в своей группе.

В плей-офф Еврокубка "красно-белые" сыграют во второй раз за два года участия в турнире.

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Источник: Конгресс УАФ пройдёт без представителей УЕФА и ФИФА
БК Прометей (Камянское)
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