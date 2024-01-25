Письмо от Павелко: Я штучно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе как президент
Весточка от бывшего президента УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время проведения внеочередного отчетно-избирательном Конгрессе УАФ было зачитано письмо от Андрея Павелко, который сейчас находится в СИЗО,
"Уважаемые коллеги, обращаюсь с данным письмом по поводу внеочередного Конгресса УАФ. Как мне стало известно, Конгресс назначен на 25 января 2024 года. В повестку дня УАФ внесен вопрос избрания президента УАФ, первого вице-президента, вице-президентов, членов исполкома и т.д."
Однако я не могу участвовать в заседании Конгресса. Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе, как президент УАФ, что предусмотрено Уставом и действующим Законодательством Украины.
Кстати, напоминаю, что я являюсь президентом УАФ. И искренне благодарен каждому за поддержку и доверие, которое вы оказали мне и оказываете на этом посту. В связи с тем, что не могу лично обратиться к вам, прошу соблюдать Устав УАФ, УЕФА, ФИФА и Закон Украины и действовать в интересах украинского футбола".
Напомним, что новым президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Он был единственным кандидатом на этот пост.
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