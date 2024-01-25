Стало известно, кто будет помогать Шевченко в УАФ. Один из вице-президентов – главный тренер сборной Украины
Тандем Андрея Шевченко и Сергея Реброва воссоединился
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
Андрей Шевченко сегодня, 25-го января, в Доме футбола на внеочередном Конгрессе УАФ был избран главой Ассоциации. "За" проголосовали 93 делегата.
Также на голосование были выдвинуты кандидатуры первого вице-президента и вице-президентов.
Первым вице-президентом УАФ избран Бойчук Павел Николаевич (это юрист, который давно сотрудничает с Шевченко).
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Два вице-президента – главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и президент Львовской областной ассоциации футбола Шевченко Александр Яковлевич. "За" проголосовали 93 делегата.
Отметим, что это существенное сокращение количества вице-президентов по сравнению с каденцией Павелко. Ранее было 6 первых вице-президентов и 8 вице-президентов УАФ.
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