Australian Open-2024. Даяна Ястремская уступила Циньвень Чжен в полуфинальном матче
Украинка проделала невероятную работу на пути к полуфиналу
фото - WTA
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 93-я ракетка мира Даяна Ястремская уступила 15-й ракетке мира Чжэн Циньвень из Китая.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу китайской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Циньвень в этом матче четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и два релизованных брейк-пойнта из десяти.
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Напомним, что свой дебютный матч на Открытом чемпионате Австралии Даяна Ястремская провела в 2018-м году, тогда она вылетела во втором раунде квалификации, уступив Александрt Дулгеру из Румынии.
В финале турнира китаянка сразится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла американку Кори Гауфф.
Открытый чемпионат Австралии — 2024
Даяна Ястремская — Чжэн Циньвень 4:6, 4:6
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