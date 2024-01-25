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"Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права", - Павелко из СИЗО написал письмо в УАФ

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Письмо было зачитано на внеочередном Конгрессе, где новым президентом был избран Андрей Шевченко

"Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права", - Павелко из СИЗО написал письмо в УАФ

АНДРІЮК ONLINE

Новина українською

Уже бывший президент УАФ Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО, направил официальное письмо, которое было зачитано на внеочередном отчетно-избирательном Конгрессе УАФ, где новым президентом был избран Андрей Шевченко.

"Уважаемые коллеги, обращаюсь с данным письмом по поводу внеочередного Конгресса УАФ. Как мне стало известно, Конгресс назначен на 25 января 2024 года. В повестку дня УАФ внесены вопросы избрания президента УАФ, первого вице-президента, вице-президентов, членов исполкома и т.д.

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Однако я не могу участвовать в заседании Конгресса. Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе как президент УАФ, что предусмотрено Уставом и действующим Законодательством Украины.

Напоминаю, что я являюсь президентом УАФ. И искренне благодарен каждому за поддержку и доверие, которое вы оказали мне и оказываете на этой должности. В связи с тем, что не могу лично обратиться к вам, прошу соблюдать Устав УАФ, УЕФА, ФИФА и Закон Украины и действовать в интересах украинского футбола", – говорится в письме.

Напомним, что Павелко проходит подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
25.01.2024 в 17:35
Позор полный и бескрайний! Дайте же человеку работать и приносить пользу. Андрей Павелко еще покажиить куькину мать. шевченко с ребровым на нары!
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
25.01.2024 в 17:35
Позор полный и бескрайний! Дайте же человеку работать и приносить пользу. Андрей Павелко еще покажиить куькину мать. шевченко с ребровым на нары!
Ответить
1
0
Joker777 (Херсон)
25.01.2024 в 17:42
Бухаешь? Завязуй!
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