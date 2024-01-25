"Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права", - Павелко из СИЗО написал письмо в УАФ
Письмо было зачитано на внеочередном Конгрессе, где новым президентом был избран Андрей Шевченко
АНДРІЮК ONLINE
Уже бывший президент УАФ Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО, направил официальное письмо, которое было зачитано на внеочередном отчетно-избирательном Конгрессе УАФ, где н
"Уважаемые коллеги, обращаюсь с данным письмом по поводу внеочередного Конгресса УАФ. Как мне стало известно, Конгресс назначен на 25 января 2024 года. В повестку дня УАФ внесены вопросы избрания президента УАФ, первого вице-президента, вице-президентов, членов исполкома и т.д.Читайте такжеГлывинский: Ход дела Павелко наталкивает на мысль, что есть влияние неизвестных нам авторитетных лиц
Однако я не могу участвовать в заседании Конгресса. Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе как президент УАФ, что предусмотрено Уставом и действующим Законодательством Украины.
Напоминаю, что я являюсь президентом УАФ. И искренне благодарен каждому за поддержку и доверие, которое вы оказали мне и оказываете на этой должности. В связи с тем, что не могу лично обратиться к вам, прошу соблюдать Устав УАФ, УЕФА, ФИФА и Закон Украины и действовать в интересах украинского футбола", – говорится в письме.
Напомним, что Павелко проходит подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
Под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
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