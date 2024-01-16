Глывинский: Ход дела Павелко наталкивает на мысль, что есть влияние неизвестных нам авторитетных лиц

Пресс-атташе сборной Украины и глава Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский высказался о работе с пока что действующим президентом УАФ Андреем павелко.

– Андрея Шевченко уже почти можно поздравить с тем, что он придет на смену Андрею Павелко и возглавит УАФ. Альтернативы пока нет. Повлияет ли это на твою работу, ведь твои недоброжелатели говорят, что Гливинский зависел от Павелка?

– Во-первых, ты никогда не знаешь, как изменится твоя работа после смены руководства организации и к этому следует относиться по-философски.

Что касается обвинения в зависимости, то оно смешно, ведь я работал в сборной, когда украинский футбол возглавляли и Григорий Суркис, и Анатолий Коньков. Андрей Павелко также был руководителем УАФ и уважал меня и как журналиста, и как представителя сборной. Моя работа в УАФ связана с национальной командой Украины, а не пиаром функционеров.

С Павелком мы знакомы давно, еще до его избрания президентом УАФ, он хорошо знает мой критический взгляд на руководителей как таковых, и поэтому мы часто дискутировали по разным вопросам, но между нами всегда существовало и существует уважение друг к другу.

Если же обвинения связаны с той пресс-конференцией Андрея Павелко, на которой я был модератором, то я уже давал комментарии коллегам и повторюсь сейчас. Я не отстаивал тогда интересы Павелко, а старался, чтобы это общение не перешло в балаган, поскольку, как модератор, отвечал за дискуссию. Некоторые коллеги начали бросать обвинения и задавать вопросы по вопросу, не дослушав предварительного ответа. Это уже начало напоминать какой-то допрос.

Поэтому, признаю, в эмоциональной манере, поскольку "градус дискуссии" к тому времени уже поднялся, я призвал собравшихся уважать друг друга и соблюдать журналистскую этику. Журналистика должна быть объективной, а это, в частности, предполагает дать возможность собеседнику выразить свое мнение полностью. После этого ты сколько угодно раз можешь задавать уточняющие вопросы, отрицать ответы своими аргументами, не соглашаться, но давать возможность оппоненту высказать свое мнение.

Читайте также Павелко продлили срок содержания в СИЗО еще на 2 месяца

И хочу подчеркнуть, что данная дискуссия продолжалась до последнего вопроса: пока не закончились вопросы у присутствующих медиа, встреча не завершилась. Это и есть журналистика, и именно поэтому прессслужба УАФ аккредитовала на эту встречу журналистов.

И там не было Андриюка, который уже давно не является журналистом, не делает аналитических статей или статей-расследований, а размещает в телеграмм-канале, названном его именем, но который, по его же утверждению, не принадлежит ему, оскорбительные и категоричные заявления. Он не занимается аргументацией: просто излагает какое-то свое утверждение и представляет его как факт.

После той встречи он такое любит делать и в мой адрес, бросая в мою сторону смешные обвинения, не подкрепленные никакими аргументами. А для чего ему доводы, если он не журналист? Да и телеграмм-канал – это не масс-медиа. Имеет своих читателей, так что пусть радуется.

Насчет Павелка – я его не защищал и не защищаю. Если он действительно виноват, то должен понести уголовную ответственность за преступления, в которых его обвиняют. Но у меня вопрос: почему он столько времени находится во львовском СИЗО и почему именно там, а не в Киеве, где рассматривали его дело?

И еще если он действительно виноват, то почему до сих пор не состоялось судебное разбирательство и его не осудили, а его апелляции постоянно отклоняют? Все это наталкивает на мысль, что на дело есть влияние неизвестных нам авторитетных лиц, которые преследуют свои цели, которые нам также неизвестны. А в суд никто нет оснований называть человека преступником.

И это тоже основные принципы и демократии, и журналистики. И именно то, что некоторые бывшие журналисты, забывая об упомянутых принципах объективного освещения, превращаются в популистов, которые на хайпе собирают большую аудиторию, наносит большой вред и обществу, и журналистике как таковой.

Ибо именно журналистика должна показывать обществу, что следует взвешивать разные аргументы в стремлении найти истину. А не бросаться, как кизяком, сформированным кем-то обвинением, которое подается как истина.