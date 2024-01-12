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Шевченко: Всегда буду стоять за свою страну, потому что я украинец

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А спорт – одна из лучших платформ для содействия миру

Шевченко: Всегда буду стоять за свою страну, потому что я украинец

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины и будущий президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о силе спорта для установления мира в Украине.

Отдельно отметим, что Шевченко дал этот комментарий в ОАЭ.

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"Я украинец, всегда буду стоять за свою страну. Около двух лет назад началась война в Украине. А спорт – одна из лучших платформ для содействия миру.

Всегда буду стоять за свою страну, потому что я украинец. Сделаю все, чтобы вернуть мир в мою страну", - сказал Шевченко.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.

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Источник:
Khaleej Times
Опубликовал: Михаил Черныш
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