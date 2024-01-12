Шевченко: Всегда буду стоять за свою страну, потому что я украинец
А спорт – одна из лучших платформ для содействия миру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины и будущий президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о силе спорта для установления мира в Украине.
Отдельно отметим, что Шевченко дал этот комментарий в ОАЭ.
"Я украинец, всегда буду стоять за свою страну. Около двух лет назад началась война в Украине. А спорт – одна из лучших платформ для содействия миру.
Всегда буду стоять за свою страну, потому что я украинец. Сделаю все, чтобы вернуть мир в мою страну", - сказал Шевченко.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.
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