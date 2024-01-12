Шевченко: Всегда буду стоять за свою страну, потому что я украинец

Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины и будущий президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о силе спорта для установления мира в Украине.

Отдельно отметим, что Шевченко дал этот комментарий в ОАЭ.

"Я украинец, всегда буду стоять за свою страну. Около двух лет назад началась война в Украине. А спорт – одна из лучших платформ для содействия миру.

Всегда буду стоять за свою страну, потому что я украинец. Сделаю все, чтобы вернуть мир в мою страну", - сказал Шевченко.