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Павелко продлили срок содержания в СИЗО еще на 2 месяца

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Президент УАФ остается под стражей

Павелко продлили срок содержания в СИЗО еще на 2 месяца

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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В понедельник, 20 ноября, суд Львова продлил пребывание президента УАФ Андрея Павелко в СИЗО еще на 60 суток.

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Таким образом, Павелко останется под стражей как минимум до 18 января 2024 года без права внесения залога.

Под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Напомним, что оба функционера проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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Источник:
football hub.
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