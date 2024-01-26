Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы по биатлону
Бронза
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В словацком Брезно-Осрбли продолжается чемпионат Европы по биатлону. Среди других национальных команд, соревнуется и Украина.
В пятницу, 26-го января, наша сборная получила первую награду соревнований. Бронзовым призером в спринте стала Кристина Дмитренко. Украинка долгое время занимала лидирующую позицию, но на финише уступила двум норвежкам.
Финишную прямую украинка пересекла с отставанием в 35,3 секунды от победительницы Иды Лиен из Норвегии. Чуть более чем на 21 секунду Дмитренко отстала от второй Марен Киркейде (тоже Норвегия).
Отметим, что на огневых рубежах Дмитренко отработала чисто.
Это первая медаль сборной Украины на этом чемпионате Европы. Также это первая индивидуальная награда для Дмитренко на уровне чемпионатов Европы. Стоит добавить, что в этой же гонке двенадцатой стала Ирина Петренко.
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