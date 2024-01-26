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Александр Шевченко: Мы идем для того, чтобы развивать футбол, а не для того, чтобы пакостить Павелко

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Глава Федерации футбола Львовской области говорит, что все вопросы - к правосудию

Александр Шевченко: Мы идем для того, чтобы развивать футбол, а не для того, чтобы пакостить Павелко

АНДРІЮК ONLINE

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Глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко, который на недавнем Конгрессе УАФ стал вице-президентом УАФ, высказался относительно уже бывшего президента Андрея Павелко, который находится в СИЗО.

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"Мне очень неприятно, что Андрей Васильевич находится в тех местах, где он находится. Я противник того, что он там находится. Это, наверное, больше к правоохранительным органам вопрос.

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Мы идем для того, чтобы развивать футбол. Точно не для того, чтобы пакостить Андрею Васильевичу. Или сделать ему какие-то плохие вещи. Для меня это неприемлемо", - сказал Шевченко.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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