Александр Шевченко: Мы идем для того, чтобы развивать футбол, а не для того, чтобы пакостить Павелко

Глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко, который на недавнем Конгрессе УАФ стал вице-президентом УАФ, высказался относительно уже бывшего президента Андрея Павелко, который находится в СИЗО.

"Мне очень неприятно, что Андрей Васильевич находится в тех местах, где он находится. Я противник того, что он там находится. Это, наверное, больше к правоохранительным органам вопрос.

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