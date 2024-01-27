Владислав Шарай: Брера вполне уровня УПЛ
Игрок Вереса о первом спарринге
Фото: НК "Верес"
В пятницу "Верес" сыграл первый контрольный матч на турецких сборах. Ровенчане победили представителя Северной Македонии - "Бреру" (3:2). Автор одного из голов Владислав Шарай прокомментировал эту игру.
Очень непростой матч. Соперник оказался очень сильным. Очень тяжело было против них играть. Они очень плотно располагались. Соперник - вполне уровня УПЛ. Но мы использовали свои моменты. Играем на фоне серьезных нагрузок - поэтому, думаю, мы полностью выполнили план на игру.
Забил хороший гол. Евгений Шевченко отдал передачу на моего брата Стаса, а тот уже отдал мне под удар и я в одно касание забил. Мы это отрабатывали на тренировке и смогли реализовать.
После победы работать на сборах всегда проще, лучше атмосфера, веселее и нагрузки преодолеваются легче.
Следующий товарищеский матч "Верес" проведет 30-го января с аутсайдером словацкой Фортуна-лиги - клубом "ВиОн".
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