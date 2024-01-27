КМ. ЛНЗ - Млада Болеслав 1:5. Соперник сильнее

Черкасский "ЛНЗ" сыграл второй матч на сборах. К сожалению, украинская команда снова проиграла. На этот раз чешская "Млада Болеслав" не оставила никаких шансов - 1:5. "ЛНЗ" лишь в конце матча сумел отличиться голом престижа благодаря пенальти.

Несколько дней назад команда уступила 2:1 "Варте". А следующую игру проведет 29-го января с болгарским клубом "Арда".

Контрольный матч

"ЛНЗ" - "Млада Болеслав" 5:1

Голы: Тищенко (пен) 83 - Карафиат 23, Пулкраб 58, 63, 78, Житны 83