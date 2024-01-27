КМ. ЛНЗ - Млада Болеслав 1:5. Соперник сильнее
Лишь гол с пенальти от украинцев
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Черкасский "ЛНЗ" сыграл второй матч на сборах. К сожалению, украинская команда снова проиграла. На этот раз чешская "Млада Болеслав" не оставила никаких шансов - 1:5. "ЛНЗ" лишь в конце матча сумел отличиться голом престижа благодаря пенальти.
Несколько дней назад команда уступила 2:1 "Варте". А следующую игру проведет 29-го января с болгарским клубом "Арда".
Контрольный матч
"ЛНЗ" - "Млада Болеслав" 5:1
Голы: Тищенко (пен) 83 - Карафиат 23, Пулкраб 58, 63, 78, Житны 83
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок
- Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн