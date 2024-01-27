Две контрольные игры Руха за день. Видеообзоры матчей
2 игры - 2 поражения
Фото: ФК Рух
В пятницу, 26-го января, "Рух" провел 2 товарищеских матча. Матч против словенского "Домжале", несмотря на дубль Плюмана, выиграть не удалось.
"Рух" - "Домжале" 2:3
Голы: Плюман (22, 56), Ступаревич (31', 78' (пен)), Крупич (60')
Нелегко было украинцам и с "Сараево" (Босния и Герцоговина"). Команды сыграли 4 тайма по 30 минут, за которые забивали только соперники.
"Рух" - "Сараево" 0:2
Голы: Ренан (33), Пенарада (45)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Миколенко забил первый автогол за Эвертон. ВИДЕО
- Главный тренер Шахтера показал на тренировке как надо пробивать 11-метровый. ВИДЕО
- Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Джошуа: Я дважды встречался с Усиком, и каждый раз он боксировал иначе
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн