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Две контрольные игры Руха за день. Видеообзоры матчей

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2 игры - 2 поражения

Две контрольные игры Руха за день. Видеообзоры матчей

Фото: ФК Рух

Новина українською

В пятницу, 26-го января, "Рух" провел 2 товарищеских матча. Матч против словенского "Домжале", несмотря на дубль Плюмана, выиграть не удалось.

"Рух" - "Домжале" 2:3
Голы: Плюман (22, 56), Ступаревич (31', 78' (пен)), Крупич (60')

Нелегко было украинцам и с "Сараево" (Босния и Герцоговина"). Команды сыграли 4 тайма по 30 минут, за которые забивали только соперники.

"Рух" - "Сараево" 0:2
Голы: Ренан (33), Пенарада (45)

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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