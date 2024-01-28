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Украина определилась с составом на смешанные эстафеты Чемпионата Европы-2024

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Последний шанс побороться за медали

Украина определилась с составом на смешанные эстафеты Чемпионата Европы-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы-2024 по биатлону состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты.

В 11.45 по киевскому времени на дистанцию отправится наша четверка. Мужскую часть команды представят Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный, а среди женщин будут бежать Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина.

В 15:00 на старт выйдут пары. Украинцы начнут гонку под 7 стартовым номером в составе Антона Дудченко и Елены Городной.

Напомним, что в активе нашей сборной всего одна медаль чемпионата Европы-2024 – бронза Кристины Дмитренко в спринтерской гонке.

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