Украина определилась с составом на смешанные эстафеты Чемпионата Европы-2024
Последний шанс побороться за медали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках чемпионата Европы-2024 по биатлону состоятся одиночная и классическая смешанные эстафеты.
В 11.45 по киевскому времени на дистанцию отправится наша четверка. Мужскую часть команды представят Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный, а среди женщин будут бежать Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина.
В 15:00 на старт выйдут пары. Украинцы начнут гонку под 7 стартовым номером в составе Антона Дудченко и Елены Городной.
Напомним, что в активе нашей сборной всего одна медаль чемпионата Европы-2024 – бронза Кристины Дмитренко в спринтерской гонке.
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