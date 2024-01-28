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Ястремскую тепло встретил австрийский Линц. Фото

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Желаем хорошо выступить

Ястремскую тепло встретил австрийский Линц. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) уже прибыла в Австрию для участия в турнире серии WTA500 в Линце. Организаторы соревнований устроили теплую встречу для полуфиналистки Australian Open-2024 и оставили в гостиничном номере приятные подарки. Соответствующий пост Даяна разместила на своей странице в Instagram.

Ястремскую тепло встретил австрийский Линц. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Киченок проиграла в финале парного АО-2024.

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Даяна Ястремская
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