Ястремскую тепло встретил австрийский Линц. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) уже прибыла в Австрию для участия в турнире серии WTA500 в Линце. Организаторы соревнований устроили теплую встречу для полуфиналистки Australian Open-2024 и оставили в гостиничном номере приятные подарки. Соответствующий пост Даяна разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Киченок проиграла в финале парного АО-2024.