Ястремскую тепло встретил австрийский Линц. Фото
Желаем хорошо выступить
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) уже прибыла в Австрию для участия в турнире серии WTA500 в Линце. Организаторы соревнований устроили теплую встречу для полуфиналистки Australian Open-2024 и оставили в гостиничном номере приятные подарки. Соответствующий пост Даяна разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Киченок
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