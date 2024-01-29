Украинский теннисист выиграл хардовый турнир в Испании. На пути к победе разгромил брата Рафаэля Надаля

В испанском Манакоре состоялся теннисный хардовый турнир из серии ITF M15. Его победителем стал украинец Георгий Кравченко.

В 1/8-ой финала будущий триумфатор в двух сетах разгромил 19-летнего Хоана Надаля, который является двоюродным братом легенды мирового тенниса Рафаэля Надаля. Этот турнир проходил именно на кортах академии Надаля.

В финале Георгий Кравченко вышел на пятого сеяного нидерландца Райана Нбойера. Украинцу удалось победить в двух сетах, хотя первая партия оказалась затяжной – 7:5, 6:3.

В целом для Георгия Кравченко это уже третий титул на турнирах серии ITF.