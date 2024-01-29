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Виталий Вернидуб: Думаю, даже к лучшему, что мы проиграли

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Мнение ассистента главного тренера

Виталий Вернидуб: Думаю, даже к лучшему, что мы проиграли

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб дал свой комментарий официальной пресс-службе клуба после третьего контрольного матча на испанском собрании, завершившемся поражением от чешской "Виктории" со счетом 0:3.

- Есть первый неудачный результат. Каковы ваши впечатления от игры?

- Конечно, проигрывать никто не любит, поэтому сделаем выводы. Игра была высокого качества, нам противостоял сильный оппонент. Мобильная, силовая команда. Было интересно против них сыграть, ведь украинский футбол часто строится в матчах именно на силовой борьбе.

Думаю, даже к лучшему, что мы сегодня уступили. Ребята также должны задуматься, почему так произошло, проанализировать ошибки. Когда ты часто побеждаешь – вырастают крылья. Это поражение нам пойдет только на пользу. Будем готовиться дальше.

– Много фолов, жестких эпизодов. Это омрачило впечатление от матча?

– Игра получилась очень «грязной». Но это нормально для соперника, потому что, мы понимаем, чешский чемпионат очень агрессивный и интенсивный. Они – одни из лидеров, потому так играли. Наша команда им уступала в этом компоненте. Соперник провоцировал нас на эмоции, не нужно было поддаваться. Это тоже для нас урок. Мы должны учиться, потому что молодая команда. И делаем шаги по становлению.

– Какие дальнейшие планы «Кривбасса» после этого матча?

- Впереди два выходных, чтобы команда отдохнула и перевела дух после тяжелых тренировок. Они молодые, выдержали этот темп на собрании, выполняют все запланированное. Теперь нужно хорошо восстановиться и быть готовым к завершающему этапу подготовки.

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Виталий Вернидуб Кривбасс
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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.01.2024 в 11:41
Ахметов и суркис нагадили. Ну, ничего. Кривбасс это лишь сделает сильней
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
29.01.2024 в 11:41
Ахметов и суркис нагадили. Ну, ничего. Кривбасс это лишь сделает сильней
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 10:49
надо проиграть как ЧО 4 игры и всё попрёт--на всё есть отговорки
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