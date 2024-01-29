Виталий Вернидуб: Думаю, даже к лучшему, что мы проиграли
Мнение ассистента главного тренера
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб дал свой комментарий официальной пресс-службе клуба после третьего контрольного матча на испанском собрании, завершившемся поражением от чешской "Виктории" со счетом 0:3.
- Есть первый неудачный результат. Каковы ваши впечатления от игры?
- Конечно, проигрывать никто не любит, поэтому сделаем выводы. Игра была высокого качества, нам противостоял сильный оппонент. Мобильная, силовая команда. Было интересно против них сыграть, ведь украинский футбол часто строится в матчах именно на силовой борьбе.
Думаю, даже к лучшему, что мы сегодня уступили. Ребята также должны задуматься, почему так произошло, проанализировать ошибки. Когда ты часто побеждаешь – вырастают крылья. Это поражение нам пойдет только на пользу. Будем готовиться дальше.
– Много фолов, жестких эпизодов. Это омрачило впечатление от матча?
– Игра получилась очень «грязной». Но это нормально для соперника, потому что, мы понимаем, чешский чемпионат очень агрессивный и интенсивный. Они – одни из лидеров, потому так играли. Наша команда им уступала в этом компоненте. Соперник провоцировал нас на эмоции, не нужно было поддаваться. Это тоже для нас урок. Мы должны учиться, потому что молодая команда. И делаем шаги по становлению.
– Какие дальнейшие планы «Кривбасса» после этого матча?
- Впереди два выходных, чтобы команда отдохнула и перевела дух после тяжелых тренировок. Они молодые, выдержали этот темп на собрании, выполняют все запланированное. Теперь нужно хорошо восстановиться и быть готовым к завершающему этапу подготовки.
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