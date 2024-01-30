Денис Беринчик проведет бой за пояс чемпиона WBO в легком весе. Что известно о сопернике
Соперником украинца станет 29-летний Эмануэль Наваррете
Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой за пояс чемпиона WBO в легком весе.
Соперником Беринчика станет действующий чемпион WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете из Мексики. На подписание соглашения WBO выделила сторонам боксеров 15 дней. Если они не договорятся, то состоятся промоутерские торги. После завершения переговоров определится дата боя.
35-летний Беринчик (18-0, 9 КО) в августе 2023 года победил шведа Энтони Йигита и защитил титул "интернационального" чемпиона WBO с 2018 года.
Эмануэль Наваррете провел 40 поединков на профессиональном ринге, одержав 38 побед (31 - нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.
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