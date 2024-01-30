  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Денис Беринчик проведет бой за пояс чемпиона WBO в легком весе. Что известно о сопернике
В тренде

Денис Беринчик проведет бой за пояс чемпиона WBO в легком весе. Что известно о сопернике

Общие новости

Соперником украинца станет 29-летний Эмануэль Наваррете

Денис Беринчик проведет бой за пояс чемпиона WBO в легком весе. Что известно о сопернике

Новина українською

Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой за пояс чемпиона WBO в легком весе.

Соперником Беринчика станет действующий чемпион WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете из Мексики. На подписание соглашения WBO выделила сторонам боксеров 15 дней. Если они не договорятся, то состоятся промоутерские торги. После завершения переговоров определится дата боя.

35-летний Беринчик (18-0, 9 КО) в августе 2023 года победил шведа Энтони Йигита и защитил титул "интернационального" чемпиона WBO с 2018 года.

Эмануэль Наваррете провел 40 поединков на профессиональном ринге, одержав 38 побед (31 - нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

По теме
yellow-arrow
Рух разгромно уступил словенскому Браво в товарищеском матче
yellow-arrow
Источник: На саммите первого февраля лидеры ЕС пообещают и в дальнейшем поддерживать Украину
yellow-arrow
Экспертная комиссия НОК Украины выбрала лучших спортсменов января
Денис Беринчик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости