Дарья Блашко показала худший результат среди украинок в спринте шестого этапа Кубка IBU
Лучшей стала Александра Меркушина
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Сегодня, 1 февраля, в немецком Арбере женским спринтом начались соревнования очередного, шестого этапа Кубка IBU.
Высшую ступеньку пьедестала заняла итальянка Ханна Аухенталлер, которая блестяще отработала на огневых рубежах и удержала победу на последнем круге. На втором месте расположилась ее соотечественница Эмили Калкенберг. Топ-3 замкнула Сара Скаттоло, которая смогла в невероятно острой борьбе с четырьмя соперницами завоевать третье место.
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Среди украинок лучший результат показала Александра Меркушина, которая закрыла все десять мишеней. Неплохой результат продемонстрировала Лилия Стеблина (30). Дарья Блашко не сумела показать хорошие результаты после возвращения и стала 56-й. Таким образом, она хуже всех выступила из украинок.
Спринт. Женщины
1. Ханна Аухенталлер (0+0) 24:02,6
2. Эмили-Аахейм Калькенберг (0+2) +26,6
3. Сара Скаттоло (0+1) +29,6
...
20. Александра Меркушина (0+0) +1:24,4
30. Лилия Стеблина (1+1) +2:21,5
35. Юлия Городна (1+0) +2:37,9
40. Елена Городна (1+2) +2:57,4
56. Дарья Блашко (0+1) +3:54,7
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