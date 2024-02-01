Дарья Блашко показала худший результат среди украинок в спринте шестого этапа Кубка IBU

Сегодня, 1 февраля, в немецком Арбере женским спринтом начались соревнования очередного, шестого этапа Кубка IBU.

Высшую ступеньку пьедестала заняла итальянка Ханна Аухенталлер, которая блестяще отработала на огневых рубежах и удержала победу на последнем круге. На втором месте расположилась ее соотечественница Эмили Калкенберг. Топ-3 замкнула Сара Скаттоло, которая смогла в невероятно острой борьбе с четырьмя соперницами завоевать третье место.

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Среди украинок лучший результат показала Александра Меркушина, которая закрыла все десять мишеней. Неплохой результат продемонстрировала Лилия Стеблина (30). Дарья Блашко не сумела показать хорошие результаты после возвращения и стала 56-й. Таким образом, она хуже всех выступила из украинок.

Спринт. Женщины

1. Ханна Аухенталлер (0+0) 24:02,6

2. Эмили-Аахейм Калькенберг (0+2) +26,6

3. Сара Скаттоло (0+1) +29,6

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20. Александра Меркушина (0+0) +1:24,4

30. Лилия Стеблина (1+1) +2:21,5

35. Юлия Городна (1+0) +2:37,9

40. Елена Городна (1+2) +2:57,4

56. Дарья Блашко (0+1) +3:54,7