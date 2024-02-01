Ястремская не смогла выйти в третий круг турнира в Линце
Украинке дала о себе знать усталость после Australian Open
Фото: NBC Sports
Даяна Ястремская покидает турнир категории WTA 500 в Австрии. В матче второго круга она уступила представительнице Хорватии Донне Векич.
Линц, Австрия. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия) 1:6, 1:6
Матч продлился 1 час и 4 минуты. Ястремская не сделала ни единого эйса, 4 двойные ошибки и реализовала и не реализовала брейкпоинтов.
Украинская теннисистка потерпела третье поражение подряд в шести матчах против Векич.
Напомним, что неделю назад Ястремская завершила выступление на Australian Open, где дошла до полуфинала.
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