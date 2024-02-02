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Впервые в истории на Евро по скелетону выступили два украинца

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Владислав Гераскевич занял 11-е место

Впервые в истории на Евро по скелетону выступили два украинца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В латвийской Сигулде состоялись мужские соревнования на чемпионате Европы по скелетону. Украину представляли Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

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Таким образом впервые в истории на Евро по скелетону выступили сразу два украинца.

Лавренюк в дебютной гонке занял 23-е место (35-е - в Кубке мира), зато Гераскевич финишировал на 11-м месте в рамках Евро-2024 (14-е на Кубке мира) Благодаря удачному выступлению Владислав повторил свой лучший результат.

Победу на Евро-2024 одержал британец Маркус Ваятт, который опередил коллегу по сборной Мэтта Вестона.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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