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Промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри

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Александр проводит время в зале

Промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал о реакции украинца на срыв поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

"Усик прямо сейчас", — написал Красюк, прикрепив фото.

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Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако сегодня, 2 февраля, стало известно, что Фьюри получил рассечение на тренировке и вынужден был отказаться от поединка.

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