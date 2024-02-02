Промоутер Усика рассказал о реакции украинца на срыв боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал о реакции украинца на срыв поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

"Усик прямо сейчас", — написал Красюк, прикрепив фото.

Напомним, изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако сегодня, 2 февраля, стало известно, что Фьюри получил рассечение на тренировке и вынужден был отказаться от поединка.