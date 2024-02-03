Кубок IBU. Артем Тищенко - в топ-10 спринта, Боровик - последний среди украинцев

Завершилась последняя гонка шестого этапа Кубка IBU по биатлону в немецком Арбере.

Лучшим среди украинских спортсменов стал Артем Тищенко, который попал в топ-10 спринта. С первой попытки биатлонист попал лишь на 22-е место. Недалеко от него остался Богдан Цымбал, который занял 14-ю строчку.

Руслан Ткаленко и Дмитрий Грущак не смогли показать точную стрельбу, и заняли 33-е и 39-е место соответственно.

Роман Боровик стал худшим среди украинцев, заработав шесть штрафных кругов и заняв 86-е место. Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн.

Сезон Кубка IBU продолжится в Обертиллиахе с 29 февраля по 9 марта.