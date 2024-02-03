Шахтер U19 и Левски почтили память болгара, который погиб, защищая Украину
Он был фанатом Левски
Фото: Шахтар
Перед спаррингом "Шахтера" U19 и болгарского "Левски" футболисты обеих команд почтили память Светослава Славкова - болгара, который защищал Украину в войне с россией.
Светослав вступил в ВСУ добровольцем. Он погиб в начале года, выполняя боевое задание вблизи Купянска. Воин был преданным фанатом клуба "Левски".
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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