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Шахтер U19 и Левски почтили память болгара, который погиб, защищая Украину

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Он был фанатом Левски

Шахтер U19 и Левски почтили память болгара, который погиб, защищая Украину

Фото: Шахтар

Новина українською

Перед спаррингом "Шахтера" U19 и болгарского "Левски" футболисты обеих команд почтили память Светослава Славкова - болгара, который защищал Украину в войне с россией.

Светослав вступил в ВСУ добровольцем. Он погиб в начале года, выполняя боевое задание вблизи Купянска. Воин был преданным фанатом клуба "Левски".

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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