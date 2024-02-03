Шахтер U19 и Левски почтили память болгара, который погиб, защищая Украину

Перед спаррингом "Шахтера" U19 и болгарского "Левски" футболисты обеих команд почтили память Светослава Славкова - болгара, который защищал Украину в войне с россией.

Светослав вступил в ВСУ добровольцем. Он погиб в начале года, выполняя боевое задание вблизи Купянска. Воин был преданным фанатом клуба "Левски".

