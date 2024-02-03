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КМ. Яблонец - Верес 2:2. Видео голов и обзор матча

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Последний гол - на последней минуте

КМ. Яблонец - Верес 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: НК Верес

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Ровенский "Верес" сыграл вничью с чешским "Яблонцем" на сборах в Турции. Тренер Олег Шандрук задействовал максимум футболистов - на каждый тайм вышел разный состав игроков.

Стоит выделить первый гол новичка Мрвалевича после подачи с углового, а также волевой гол Курка на последней минуте игры. Собственно, он и зафиксировал счет 2:2.

Контрольный матч
03 февраля 2024 года, Турция
"Яблонец" - "Верес" 2:2

"Верес" (1 тайм): Коркодим - Смиян, Жулио Сезар, Мельник, Балан, Кучеров, Яго, В.Шарай, Шастал, Дахновский, Мрвалевич.

"Верес" (2 тайм): Когут - Балан (Баран, 68), Кучеренко, Курко, Смиян, С.Шарай, Кухарук, Свитюха (М.Шестаков, 80), Янаков, Годя, Гайдучик.

и.о. главного тренера: Олег Шандрук.

Голы: Кратохвил (53, с пенальти), Мартинец (55) - Мрвалевич (28), Курко (90+1).

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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