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"Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое

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"Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое

Фото: ua.depositphotos.com

UA-Футбол
Новина українською

Бывший директор каналов "Футбол 1/2/3" и текущий директор по медиа "Полесье" Александр Денисов опубликовал в своем Facebook пост. В нем он предложил в комментариях указать, где читатели познакомились с персоной, собственно, Денисова.

Среди вариантов медиаспециалист выбрал следующие:

  • 1. "Радио Да"
  • 2. "Футбольный уик-энд"
  • 3. Телеканалы Футбол 1/2/3
  • 4. "Великий футбол"
  • 5. Футбол 2.0
  • 6. "Игра Футболов"
  • 7. ФК Полесья

Однако, бывший футболист сборной Украины и ряда отечественных и испанских клубов Роман Зозуля выбрал другой вариант. Он в комментариях написал "Видео с Януковичем", вспомнив раритет "спортивной журналистики" в далеком 2002 году.

"Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое - изображение 1

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Роман Зозуля Александр Денисов Виктор Янукович
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.02.2024 в 12:26
на превеликий жаль ці де... особи так і не зрозуміли, що несуть війну у свій край! Бо працювали не стільки на проросійських, як на тих, хто бажав "захистити нахапане дружбою з паханом орди"! А ху@ло вважав їх не васалами, а власністю!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
04.02.2024 в 12:26
на превеликий жаль ці де... особи так і не зрозуміли, що несуть війну у свій край! Бо працювали не стільки на проросійських, як на тих, хто бажав "захистити нахапане дружбою з паханом орди"! А ху@ло вважав їх не васалами, а власністю!
Ответить
0
0
Romanik2806 (Киев)
04.02.2024 в 11:21
Цікаво а перед Буткевичем також так одне місце сосе? Тролінг пушка.
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