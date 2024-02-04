"Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое
Сеть разразилась насмешками
Фото: ua.depositphotos.com
Бывший директор каналов "Футбол 1/2/3" и текущий директор по медиа "Полесье" Александр Денисов опубликовал в своем Facebook пост. В нем он предложил в комментариях указать, где читатели познакомились с персоной, собственно, Денисова.
Среди вариантов медиаспециалист выбрал следующие:
- 1. "Радио Да"
- 2. "Футбольный уик-энд"
- 3. Телеканалы Футбол 1/2/3
- 4. "Великий футбол"
- 5. Футбол 2.0
- 6. "Игра Футболов"
- 7. ФК Полесья
Однако, бывший футболист сборной Украины и ряда отечественных и испанских клубов Роман Зозуля выбрал другой вариант. Он в комментариях написал "Видео с Януковичем", вспомнив раритет "спортивной журналистики" в далеком 2002 году.
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Spokoyno (Київ)
04.02.2024 в 12:26
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