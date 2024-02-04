"Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое

Бывший директор каналов "Футбол 1/2/3" и текущий директор по медиа "Полесье" Александр Денисов опубликовал в своем Facebook пост. В нем он предложил в комментариях указать, где читатели познакомились с персоной, собственно, Денисова.

Среди вариантов медиаспециалист выбрал следующие:

1. "Радио Да"

2. "Футбольный уик-энд"

3. Телеканалы Футбол 1/2/3

4. "Великий футбол"

5. Футбол 2.0

6. "Игра Футболов"

7. ФК Полесья

Однако, бывший футболист сборной Украины и ряда отечественных и испанских клубов Роман Зозуля выбрал другой вариант. Он в комментариях написал "Видео с Януковичем", вспомнив раритет "спортивной журналистики" в далеком 2002 году.