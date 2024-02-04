КМ. Металлист 1925 - Левадия 1:0. Видеообзор матча

Харьковский "Металлист 1925" сумел переиграть "Левадию" в контрольном матче. Гол Сидорова эстонцам дарит первую победу на сборах. Также, это первая виктория главного тренера Виктора Скрипника в "Металлисте 1925" (в третьей игре).

Следующий матч харьковский клуб запланировал на 9-е февраля против "Брентфорда Б".

3 февраля 2024 года. Зимние УТС.

"Металлист 1925" - "Левадия" - 1:0

Гол: Сидоров 13