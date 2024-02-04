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КМ. Металлист 1925 - Левадия 1:0. Видеообзор матча

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Первая победа Скрипника

КМ. Металлист 1925 - Левадия 1:0. Видеообзор матча

Фото: ФК Металіст 1925

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Харьковский "Металлист 1925" сумел переиграть "Левадию" в контрольном матче. Гол Сидорова эстонцам дарит первую победу на сборах. Также, это первая виктория главного тренера Виктора Скрипника в "Металлисте 1925" (в третьей игре).

Следующий матч харьковский клуб запланировал на 9-е февраля против "Брентфорда Б".

3 февраля 2024 года. Зимние УТС.
"Металлист 1925" - "Левадия" - 1:0
Гол: Сидоров 13

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Контрольные матчи товарищеские матчи ФКИ Левадия (Таллинн) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
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