Украина получила первую лицензию на ОИ-2024 в женских прыжках в воду

21-летняя София Лыскун получила для Украины первую лицензию на Олимпиаду-2024 в женских прыжках в воду. Спортсменка заняла 14-ю строчку, этого оказалось достаточно для того, чтобы составить норматив. Теперь она будет претендовать на второе в карьере выступление на Олимпийских играх, в прошлый раз она не смогла преодолеть квалификационный раунд в Токио.

Также участие в прыжках принимала 14-летняя Карина Глыжина, одна она заняла 28-ю позицию.

По состоянию на 4 февраля, в Украине уже 65 полученных лицензий на Олимпиаду-2024 - 41 среди мужчин и 24 среди женщин.