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Украина получила первую лицензию на ОИ-2024 в женских прыжках в воду

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Лыскун сдала норматив

Украина получила первую лицензию на ОИ-2024 в женских прыжках в воду

Фото: Чемпіон

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21-летняя София Лыскун получила для Украины первую лицензию на Олимпиаду-2024 в женских прыжках в воду. Спортсменка заняла 14-ю строчку, этого оказалось достаточно для того, чтобы составить норматив. Теперь она будет претендовать на второе в карьере выступление на Олимпийских играх, в прошлый раз она не смогла преодолеть квалификационный раунд в Токио.

Также участие в прыжках принимала 14-летняя Карина Глыжина, одна она заняла 28-ю позицию.

По состоянию на 4 февраля, в Украине уже 65 полученных лицензий на Олимпиаду-2024 - 41 среди мужчин и 24 среди женщин.

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София Лыскун
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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